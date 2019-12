Ida Platano avrà risposto di sì? Riccardo Guarnieri le ha fatto la fatidica proposta di nozze.

Riccardo Guarnieri è disposto a tutto pur di riprendersi Ida Platano: dalle anticipazioni di Uomini e Donne è emerso che il cavaliere avrebbe fatto alla dama la fatidica proposta, ma ancora è mistero sulla sua risposta.

Riccardo Guarnieri, proposta di matrimonio a Ida Platano

Finalmente se ne vedranno delle belle tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: i due, nonostante gli evidenti sentimenti reciproci, si erano inaspettatamente detti addio a Uomini e Donne, dove il cavaliere aveva anche dato una sua profonda lettera alla dama per cercare di convincerla dei suoi sentimenti. Questa volta sembra però che Riccardo si sia deciso addirittura a consegnare un prezioso anello a Ida, con l’intenzione di portarla all’altare. La promessa convincerà Ida della buona fede di Riccardo?





Ida si era detta più volte intenzionata a chiarire una volta per tutte di non provare più le stesse cose per Riccardo, che invece si è sempre detto intenzionato a riprendersi a tutti i costi l’amore della sua vita.

“Benché sia cambiato ciò che provo nei suoi confronti perché ci sono delle paure che mi frenano, faccio fatica a credergli e io stessa ho creato un’armatura intorno a me per difendermi da lui”, aveva detto lei in una delle sue molte dichiarazioni sul cavaliere del trono over, e inoltre Ida aveva anche aggiunto:

“Ho ancora paura, però per Riccardo ho già sofferto tanto e oggi sono più forte proprio grazie al dolore che ho provato, quindi non credo che se non dovesse andare bene soffrirei come in passato. Inoltre sono più serena e sto molto attenta a non dare adito a nessuna discussione.” Come si concluderà la puntata del 4 dicembre?