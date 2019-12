Quando Barack Obama divenne presidente degli Stati uniti, la figlia Sasha aveva solo 3 anni: oggi è diventata una bellissima ragazza

Come sappiamo, Barack Obama non è più il presidente degli Stati Uniti, ma è comunque rimasto nel cuore di moltissimi americani. Così lui e la sua famiglia continuano a essere molto seguiti sui social, dove vengono considerati al pari delle tante celebrità d’oltreoceano. Di recente, tuttavia, ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico è stata niente meno che la piccola di casa, ossia Sasha Obama. In occasione della festa del Ringraziamento, l’ex First Lady Michelle ha celebrato la riunione di famiglia con uno scatto postato su Instagram, che ha messo in evidenza quanto sia cambiata la figlia rispetto a qualche anno fa.

Sasha Obama, da bimba a donna

Quella del Ringraziamento, come si sa, è una festa particolarmente sentita dagli americani. Non per nulla in quell’occasione tante famiglie si riuniscono, trascorrendo la giornata insieme tra pranzi luculliani e doni vari. Anche gli Obama, dunque, non hanno rinunciato a tale tradizione, celebrando la “reuniun” con uno scatto sui social. Michelle Obama ha così fatto gli auguri di un buon Ringraziamento a tutti i followers, immortalandosi insieme al celebre marito e alle due figlie, ormai donne.

La foto in questione vede dunque Michelle indossare un vestito bianco e nero a spalline larghe, mentre Barack sfoggia una mise informale con pantaloni grigi e camicia a quadri. Le vere star dello scatto sono state però le figlie della coppia.

Malia, la più grande, ha puntato su un minidress azzurro con maniche a sbuffo, completato da orecchini a cerchio e capelli lisci. Sasha ha invece scelto un total black, avvolta in un sexy tubino con tanto di spacco a lato. La secondogenita della coppia è apparsa così irriconoscibile, tanto che in molti hanno notato l’incredibile cambiamento in così poco tempo. Ma l’unanime apprezzamento per la sua bellezza è stato palese.