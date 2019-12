Tallulah Willis, bellissima figlia di Bruce Willis e Demi More, ha sfoggiato lo stesso taglio di capelli della madre in "Ghost": la foto

Tallulah Willis è la figlia minore della popolarissima coppia formata dai divi del cinema Demi Moore e Bruce Willis. Di recente la 25enne ha deciso di cambiare look, per somigliare il più possibile alla sua bellissima mamma qualche anno addietro. Così la giovane ha deciso di tagliarsi i capelli, optando per un’acconciatura piuttosto corta, ispirata niente meno a quella che Demi sfoggiava nell’iconico film Ghost.

La pellicola risalente al 1990 vedeva Demi Moore recitare accanto al compianto Patrick Swayze, scomparso nel 2009 per via di un cancro al pancreas. Per lei tale film fu il vero trampolino di lancio della sua carriera nel mondo del cinema, regalandole un’immensa popolarità a livello internazionale. E rendendola sicuramente una delle più conosciute star di Hollywood.

Tallulah Willis come la mamma

Tallulah Willis ha dunque pubblicato sui social una serie di immagini dove appare con la sua nuova chioma.

“Tagliati come Demi”, ha scritto di fatto la giovane attrice accanto alle foto in questione. La diretta interessata ha poi condiviso altri scatti ritraenti sua mamma nel 1990, a dimostrazione dell’effettiva grande somiglianza.

Tallulah ha anche due sorelle maggiori: Rumer Willis di 31 anni e Scout Willis di 28. La giovane sembra essere rimasta parecchio soddisfatta del risultato, mentre anche i suoi fan le hanno rivolto moltissimi commenti. “Sei identica a tua madre”, le hanno scritto in buona sostanza gran parte di loro. Intanto a mettere il proprio like alle foto c’è stata in prima linea anche mamma Demi.