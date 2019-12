Dopo i due ictus, Walter Nudo ha cambiato vita: ecco cosa ha raccontato l'attore.

Walter Nudo ha confessato com’è cambiata la sua vita dopo i due ictus che lo hanno colpito ad aprile 2019 mentre si trovava a Los Angeles, e ha descritto ciò che gli è capitato dopo l’operazione.

Walter Nudo: l’ictus

“Ora ho un ombrellino che praticamente tappa un buco”, così Walter Nudo ha descritto il meccanismo che è stato introdotto nel suo cuore per far sì che l’ex vincitore dell’Isola dei famosi potesse avere una vita normale. Ad aprile Nudo è stato colpito da 2 ictus mentre si trovava a Los Angeles e fortunatamente, dopo una corsa in ospedale, è stato operato d’urgenza e dichiarato fuori pericolo.





Dopo i due ictus l’attore ha rivelato di essere intenzionato a vivere appieno ogni istante della propria vita: “La vita è troppo corta per poter stare dietro alle ca**ate, perdere tempo dietro alle ca**ate.

Non voglio più perdere tempo e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra. Quindi è molto importante non perdere tempo cercate di pensare a quello che vi fa stare bene a prescindere da quello che succede fuori”, ha dichiarato ai fan su Instagram. A settembre l’attore è uscito allo scoperto anche con la sua nuova fiamma: si tratterebbe di Roberta Nigro, con cui la liaison non è stata ancora ufficializzata da parte dell’attore.