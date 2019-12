Adriano Celentano, tapiro d’oro per i bassi ascolti di Adrian

A Celentano è stato recapitato il celebre Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia per il flop di ascolti di "Adrian" su Canale 5

Striscia la Notizia, sotto le spoglie del sempre irriverente Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d’Oro niente meno che ad Adriano Celentano. La motivazione è stata dettata dai bassi ascolti registrati da “Adrian”, lo show in onda il giovedì sera su Canale 5, che il 5 dicembre vedrà la sua ultima puntata.

Con l’occasione, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha domandato al Molleggiato quale sia stato, secondo lui, il motivo di questo flop televisivo. L’artista milanese ha pertanto risposto: “Perché la gente vede il futuro. Tutte le cose nuove hanno un impatto, poi vanno peggio”. Con una certa umiltà e un pizzico di autoironia, Celentano ha inoltre ammesso: “Non sono più un maestro, sono tornato a essere alunno”.

Adriano Celentano attapirato

Un altro piccolo auto-rimprovero è poi giunto dal cantante in merito alle numerose scene di sesso presenti nel cartone animato.

Adriano ha infatti rivelato che la moglie Claudia Mori lo aveva messo in guardia sul fatto che stesse esagerando in tal senso. Un altro argomento ancora più scottante è stato quello relativo agli otto mesi di fermo improvviso del programma. Lo stop era stato annunciato dopo le prime puntate che avevano già riscosso un seguito non proprio felice, deludendo le aspettative sia del ‘clan’ sia della rete ammiraglia Mediaset.





Nel frattempo, come detto, lo show è giunto ad ogni modo al termine. Nell’ultima puntata ci sarà tra gli ospiti anche Marco Mengoni, con la speranza che la sua presenza possa almeno risollevare l’audience delle programma, seppur nelle battute finali.