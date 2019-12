Paolo Sopranzetti ha conquistato il cuore di Anna Foglietta: ecco chi è e cosa fa il marito dell'attrice.

Anna Foglietta e suo marito, Paolo Sopranzetti, sono più innamorati che mai: i due hanno 3 figli insieme, e sono legati dal 2010. Ma cosa fa il marito dell’attrice nella vita?

Anna Foglietta: il marito

Paolo Sopranzetti è un consulente finanziario: lui e Anna Foglietta sono legati dal 2010 e, dopo un legame intenso e la nascita di 3 figli, i due risultano ancora essere più uniti che mai. Sui social non mancano foto dei loro viaggi, dei red carpet vissuti insieme e dei loro momenti più importanti.

I due hanno sempre preferito mantenere la loro unione lontana dalle luci dei riflettori, ma a proposito del suo rapporto col marito l’attrice ha detto: “Paolo è una persona centrata, risolta, è un uomo bellissimo dentro e fuori, consapevole delle sue possibilità umane e professionali.

Non è mai in competizione col mio lavoro. Quando mi vede bella e brava in scena, è felice. Non c’è niente di malato o di marcio, nel nostro rapporto. È tutto lineare, libero, luminoso.”



A proposito della storia di suo marito invece, l’attrice ha rivelato che se n’è andato di casa giovanissimo, ad appena 16 anni: “Paolo è nato in un’atmosfera positiva, una madre affettuosa e simpatica, un padre molto presente e anche assai “uomo”. E poi c’è la personalità di mio marito, che è andato a vivere da solo a 16 anni costruendo la propria autonomia.” I due hanno avuto 3 figli insieme: Nora, Lorenzo e Giulio.