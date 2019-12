Fan in delirio per il video di Bella Thorne: l'attrice ha mostrato le sue grazie completamente senza veli.

Bella Thorne ha condiviso con i fan un video a dir poco bollente in cui la bella attrice si è mostrata completamente senza veli sotto la doccia. I fan sono impazziti per il video postato dalla Thorne, oggi fidanzata con Benjamin Mascolo.

Bella Thorne senza veli

Coprendo il seno, Bella Thorne è tornata a far andare in visibilio i fan: la bella attrice statunitense si è mostrata mentre faceva la doccia, completamente senza vestiti. Il video in breve ha ottenuto centinaia di visualizzazioni da parte dei fan, che non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti per la sua sensualità.

L’attrice è legata al cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, con il quale – per sua stessa ammissione – ha vissuto una relazione poliamorosa. Da qualche tempo però i due hanno iniziato ad avere un rapporto esclusivo, ed è stata proprio Bella Thorne ad annunciare: “Solo con Ben, non sto vedendo nessuna ragazza“.

L’attrice ha raccontato anche il suo punto di vista sulle “coppie aperte” e ha raccontato:





“Se stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d’accordo tra loro. O letteralmente andare a letto tra loro. Si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un’esperienza molto divertente, che sono stata capace di catturare un paio di volte, e ne amo l’idea. Amo amare due persone alla volta. Amo condividere storie con tre persone in una stanza. Quindi cerco sempre un modo di farla funzionare perché mi rende molto felice”.