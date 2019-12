Una notte di passione in un hotel di Roma: ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo?

Elisa Isoardi è tornata insieme ad Alessandro Di Paolo? I due sono stati sorpresi insieme in un lussuoso hotel della Capitale, in cui avrebbero dormito nella stessa stanza.

La conduttrice ed ex fidanzata di Salvini, Elisa Isoardi aveva specificato che quella con Alessandro Di Paolo sarebbe stata soltanto una semplice amicizia, eppure i due sono stati pizzicati insieme ancora una volta e, questa volta, all’interno di un albergo. Secondo indiscrezioni i due avrebbero trascorso una serata romantica, sorseggiando dello champagne prima di raggiungere una suite prenotata in uno dei più lussuosi hotel della Capitale. Insomma, tutto lascerebbe pensare a qualcosa di più di un semplice rapporto d’amicizia…

Di Alessandro Di Paolo si vocifera che sia un imprenditore milionario con fama da latin lover, e che però non ami le cronache rosa o la vita sotto i riflettori.

Nonostante lui e l’ex compagna di Matteo Salvini non abbiano dato adito alle voci sulla liaison, tante sono le indiscrezioni circolate a proposito delle loro cene esclusive e dei loro viaggi romantici insieme. “Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio”, aveva confessato lei all’indomani della sua rottura dall’ex ministro dell’Interno, il quale a sua volta si è riconsolato con la giovanissima figlia del senator Verdini, Francesca. Più volte Elisa Isoardi ha anche specificato che Alessandro Di Paolo sarebbe soltanto un amico, ma come spiegherà la notte trascorsa insieme in albergo con il facoltoso imprenditore? Per il momento sui social tutto tace.