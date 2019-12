Fedez, intervistato da Gomez a La Confessione, ha raccontato di essere a rischio di sviluppare la sclerosi multipla.

Davanti alle telecamere di La Confessione di Peter Gomez, in onda sul canale Nove, il rapper Fedez ha ammesso di essere venuto a conoscenza di un serio problema di salute: “Ho fatto degli esami. Sono a rischio di sclerosi multipla“.

Fedez a rischio sclerosi multipla

La confessione del marito di Chiara Ferragni è stata anticipata dal Fatto Quotidiano, che ha riportato alcuni estratti dell’intervista di Gomez che andrà in onda in prima serata giovedì 5 dicembre. La drammatica scoperta è avvenuta in seguito ad alcuni controlli medici a cui il cantante si è sottoposto. “Durante una risonanza magnetica mi è stata chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca”, racconta. “Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione – spiega Fedez – è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“.

La diagnosi è stata “un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità.

Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.





Incidente per Leone Ferragni

È un momento difficile per Fedez e Chiara Ferragni, che si sono recentemente rivolti al personale medico anche per un incidente domestico in cui è stato coinvolto il piccolo Leone. Il bimbo “è finito su un battiscopa mentre correva in casa, aveva un taglio sulla fronte. L’abbiamo dovuto portare in pronto soccorso“, ha spiegato l’influencer.