La lite tra Marracash e Fedez non sembra arrestarsi: ecco le dichiarazioni al vetriolo fatte dal fidanzato di Elodie.

Tra frecciatine e insinuazioni pesanti, continua la diatriba tra Marracash e Fedez. Nella sua ultima intervista a Le Iene il fidanzato di Elodie si è scagliato contro il marito di Chiara Ferragni ancora per una volta.

Marracash e Fedez: la lite

“Uno che mi sta sulle scatole nel mio ambiente? Non vorrei dire le solite cose dai. Perché lui mi sta sulle pal*e? Dovrebbe farsi due domande lui. Nel mio caso specifico ha cominciato questa cosa lui”, ha dichiarato Marracash a proposito di Fedez. Insomma, tra i due la lite non sembra arrestarsi, e sono sempre di più i motivi per pensare che invece continui.





In passato tra i due c’erano stati commenti e acredini: il fidanzato di Elodie ha accusato il rapper di non aver scritto i testi di alcune sue canzoni, o più volte lo aveva definito come uno interessato solo a fare soldi. Fedez non gliele aveva certo mandate a dire, rispondendo per le rime a sua volta contro il collega.

All’interno del suo video per Le Iene Marracash ha parlato anche della sua vita sentimentale passata e presente, e in particolare del rapporto con Elodie, con cui è uscito allo scoperto durante l’estate 2019.

I due si sono detti più innamorati che mai, e a proposito della relazione con l’ex volto di Amici, Marracash ha rivelato a Le Iene: “Donne ne ho avute tante. La più giovane con cui sono stato aveva 18 anni. Ora sono fidanzato felicemente. Se lei è gelosa? Non ne ha motivo. Un figlio? E’ difficile pensare ad una cosa che sia per sempre.”