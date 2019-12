Anche nel 2019 l'amore ha trionfato: relazioni durate anni, tra gioie e difficoltà, sono culminate nei matrimoni vip più emozionanti dell'anno.

Anche l’anno quasi conclusosi ha visto la celebrazione di unioni fra personaggi famosi. Quali sono stati, tra i matrimoni vip del 2019, i più emozionanti dell’anno?

I matrimoni vip più emozionanti del 2019

Tra le cerimonie, sia civili che religiose, ve ne sono state alcune che si sono distinte per l’emozione degli sposi e per il tono romantico della cerimonia. Inoltre, alcune delle coppie più amate e conosciute hanno coronato, proprio nel 2019, il loro sogno d’amore, culminato in alcuni casi dopo anni di relazione.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: matrimonio in Provenza

Una delle cerimonie più chiacchierate, commentate e fotografate è sicuramente quella tra la principessa monegasca Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, figlio dell’attrice francese Carole Bouquet. Per il matrimonio in Provenza, la principessa indossava un delizioso abito bianco bucolico e molto chic, con maniche lunghe in pizzo; in mano teneva un semplicissimo e romantico bouquet di lavanda.

I due sposi si erano già uniti civilmente nel Principato di Monaco il primo giugno.

Hanno comunque voluto godersi la cerimonia religiosa, officiata nell’Abbazia di Pierredon, insieme ai festeggiamenti con la famiglia e gli amici più cari. Il luogo incantevole, situato nella campagna vicino Saint-Rémy, ha ispirato i neosposi, visibilmente radiosi ed emozionati.

Alla cerimonia erano presenti, oltre che i Reali di Monaco, tra cui la mamma di lei Carolina e i fratelli Pierre e Andrea Casiraghi, il figlio di Charlotte, Raphael, e la figlia di Dimitri, Darya, entrambi nati da precedenti unioni.

Il matrimonio all’insegna della gioia tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Il 19 maggio 2019 si sono sposate, dopo sette anni di relazione, anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La cerimonia ha avuto luogo alle porte di Roma, presso l’Antonello Colonna Resort; il tutto è stato organizzato dall’ormai celebre wedding planner Enzo Miccio, il quale ha realizzato anche gli abiti delle spose.

Molti gli ospiti celebri erano presenti, tra cui Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Paola Perego.

Le spose erano emozionatissime e radiose; il loro messaggio d’amore era unito dalla consapevolezza di un cammino faticoso e a volte pieno di difficoltà, ma ricco di stima e fiducia reciproca. Come scritto dalla stessa Grimaldi su un post il giorno delle nozze, l’Amore vince su tutto, anche sull’odio e sull’ignoranza.





Heidi Klum e Bill Kaulitz: matrimonio lussuoso in Italia

La modella tedesca Heidi Klum e il musicista Bill Kaulitz, uno dei due gemelli fondatori della band Tokyo Hotel, si sono sposati la seconda volta nel nostro Paese; la cerimonia è stata celebrata a bordo del lussuosissimo yacht Christina O, un luogo da favola e ricco di storia, per avere ospitato anche i Reali di Monaco, Marilyn Monroe e Frank Sinatra. Alla cerimonia erano presenti anche i quattro figli di Heidi: Leni, avuta con Franco Briatore, Lou, Henry, Johan, nati durante l’unione con il cantante Seal.

Gli sposi, entrambi vestiti di bianco, erano raggianti e molto emozionati: le numerose foto che li ritraggono insieme mostrano una coppia innamorata e al settimo cielo.

A contornare tutta questa felicità, bollicine, scivoli acquatici, flyboard e buon cibo, bevendo fiumi di Limoncello sullo sfondo dei Faraglioni di Capri. É qui che i neosposi hanno trascorso la loro luna di miele, tra coccole e panorami da favola.