Maurizio Costanzo ha lanciato una sonora frecciata alla collega Barbara D’Urso: le parole del gironalista spiazzano tutti

Maurizio Costanzo è certamente uno dei conduttori e giornalisti più importanti della televisione italiana. Il suo parere è del resto sempre tenuto da conto da parte di tutti gli addetti ai lavori, considerata la sua immessa esperienza nonché il successo di tutte le sue trasmissioni. Il marito di Maria De Filippi ha del resto raccontato di recente, nel corso di in un’intervista, di ascoltare a sua volta i consigli e le critiche dell’adorata moglie.

Sappiamo del resto come Costanzo si sia sempre mostrato come una persona sincera e diretta, senza peli sulla lingua. Proprio in tale maniera si è espresso poco fa, relativamente ad alcuni commenti sulla collega Barbara D’Urso. Nell’occasione, il presentatore romano non ha risparmiato delle sonore stoccate al modo di Carmelita di fare televisione.

Maurizio Costanzo critica Carmelita

Tramite le pagine della rubrica Buona tv a tutti, Maurizio Costanzo ha dunque espresso il proprio pensiero sul modo di fare tv di Carmelita D’Urso.

Non dimentichiamo che la conduttrice lavora per la sua stessa azienda, ossia Mediaset. In realtà, le sue parole potrebbero anche celare una sorta di consiglio, che la collega partenopea potrebbe anche decidere di prendere al meglio.





Costanzo ha dunque affermato che nel sentire Barbara D’Urso parlare delle dichiarazioni del pornoattore Max Felicitas su Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, gli è sorta una grande malinconia. “È televisione questa? Nutro sempre più dubbi”: così ha commentato senza filtri il giornalista, facendo poi preciso riferimento al litigio tra Sgarbi e Luxuria avvenuto a Live – Non è la D’Urso. Come reagirà Barbarella a tali parole?