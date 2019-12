Mercedesz Henger ha deciso di non vedere per il momento sua mamma Eva: le parole di fuoco della 28enne dette a Pomeriggio 5

Il nuovo scontro a distanza tra Eva Henger e la figlia Mercedesz sembra destinato a farsi ancora più acceso. Ricordiamo che pochi giorni fa la 28enne romana, figlia della nota attrice hard, ha dichiarato di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi, ex marito di Eva scomparso nel 2012. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti raccontato a Domenica Live di aver deciso di rivelare tale scoop inedito della sua vita familiare perché ne è venuta a conoscenza un’altra persona, rimasta per ora anonima. Così, in memoria del compianto papà adottivo, Mercedesz ha deciso di svelare il retroscena prima che lo facesse qualcun’altro.

Eva Henger contro Mercedesz

Il gesto della giovane Henger non è stato però preso bene da mamma Eva, che si è subito rivoltata contro la figlia per mezzo dei social network.

L’attrice ha infatti accusato Mercedesz di aver rovinato l’immagine di Schicchi, che fin dal principio non aveva mai voluto rendere pubblica tale notizia. Le parole usate da Eva hanno del resto colpito molto la ragazza, che ha da deciso di replicare alle dichiarazioni della madre difendendo le sue buone intenzioni.





Sottolineando dunque il suo desiderio di voler sempre rendere omaggio alla memoria del padre adottivo, a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, Mercedesz Henger è tornata a commentare la faccenda. La donna ha dunque ribadito che finora pochissime persone conoscevano questo segreto di famiglia. A differenza di quanto detto da Eva, la giovane si è dunque detta offesa e per il momento non vuole più avere a che fare con la sua genitrice.