Il 2019 è stato un altro anno movimentato da notizie di gossip, curiosità e pettegolezzi: tutti i fatti e gli eventi più discussi che hanno coinvolto i vip.

L’anno trascorso è stato ricco di eventi e cambiamenti che hanno lasciato molti a bocca aperta. Di seguito le notizie di gossip più chiacchierate durante il 2019: gli amori, le rotture, i ritorni di fiamma e tanti altri eventi che hanno fatto discutere.

Le notizie di gossip più discusse del 2019

I temi caldi hanno investito diversi ambiti: per fortuna non si tratta solo di fatti drammatici ma anche di pettegolezzi curiosi e spesso divertenti.

Matrimoni e divorzi

Sono davvero molte le news che hanno incuriosito e fatto commentare sui social gli spettatori, come ad esempio il matrimonio dell’anno fra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. L’evento si è svolto nel principato di Monaco. Lei figlia di Carolina e lui di Carole Bouquet, hanno 3 figli, di cui 2 avuti con i rispettivi ex compagni.

La sposa ha scelto un abito per le nozze firmato di Saint Laurent, dal color tortora impreziosito con tre grandi fiocchi e senza velo. Molto semplice anche il look dello sposo, che ha preferito un abito classico nel colore blu scuro.

Un altro evento molto emozionante è stato quello che si è svolto a New York, ovvero il matrimonio fra il noto stilista Marc Jacobs e il suo storico partner Char Defrancesco. Il ricevimento si è tenuto in un lussuoso ristorante di Manhattan e ha visto la partecipazione di tanti nomi celebri come Kate Moss e Naomi Campbell.

Il 2019 è stato anche l’anno dei divorzi, rotture dolorose e spesso molto costose. Questo è il caso della definitiva separazione avvenuta fra la cantante Lady Gaga e il suo manager Christian Carino.

La ragione della chiusura di questo rapporto, secondo voci attendibili, sarebbe l’eccessiva e morbosa gelosia di lui.

Durante il 2019 è anche finito un rapporto che ha avuto risvolti molto costosi. Si tratta del matrimonio fra l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, e la scrittrice Mackenzie. I due, che hanno 4 figli, hanno litigato per circa 25 anni fino a formalizzare legalmente la rottura della relazione. L’accordo raggiunto a Washington frutta all’ex compagna il 4% del colosso Amazon. Un duro colpo per l’imprenditore alla guida di Amazon.





I gossip più seguiti dell’anno

Nel corso del 2019 non sono mancati numerosi scandali che hanno profondamente stupito il pubblico. A questo proposito basti pensare la vicenda che ha coinvolto Pamela Prati e il presunto compagno Mark Caltagirone. Questa travagliata storia, rimasta del tutto irrisolta e avvolta dal mistero, ha visto diverse puntate televisive e interviste, spesso intervallate da molti colpi di scena e confessioni inaspettate.

Un vero e proprio film in cui Pamela si è sempre dichiarata vittima di un complotto.

L’estate 2019 ha coinvolto gli appassionati di gossip relativamente al ritorno di fiamma fra Belen e l’ex compagno, il ballerino De Martino. I due sono stati fotografati insieme in pose abbastanza compromettenti dopo aver trascorso le vacanze separati per ben due anni. Altro ripensamento amoroso tutto da scoprire è quello fra Raffaella Fico e il campione Balotelli. I due, dopo aver avuto una bambina, si sono separati ma ricompaiono assieme felici in diversi scatti apparsi sul web e sulle riviste. I rapporti fra Raffaella e Mario sembrano ottimi e il pubblico spera che si possano intensificare anche per amore di Pia.

Nulla di nuovo, invece, per Francesco Totti e Ilary, che rimangono sempre affiatati e contenti d’incontrare i fan per fare selfie e rilasciare qualche autografo. Stesso vale per un’altra relazione da anni stabile, quella fra Paolo Bonolis e Sonia, paparazzati sull’isola di Formentera sorridenti assieme ai figli. Il conduttore ha tuttavia rivelato alcuni episodi avvenuti dietro le quinte di San Remo durante un’intervsta con la Venier. Bonolis scredita la collega Clerici dicendo che è stonata, racconta alcune curiosità sui personaggi incontrati al Festival: sottolinea la simpatia di Will Smith e la postura impressionante di Mike Tyson, nonostante la voce sottilissima.