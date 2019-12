Politici, imprenditori, calciatori, uomini e donne dello spettacolo: le classifiche maschili e femminili dei personaggi più apprezzati del 2019.

Il 2019 è ormai nell’ultima fase della sua esistenza e, come è prassi, a fine anno si tirano le somme di quanto trascorso. Ecco quindi che ci si destreggia tra classifiche di vari tipi, affinché si cerchi di ricordare solo il meglio, o il peggio, di un altro anno volato via. Noi non saremo da meno e proviamo a fare la nostra classifica: di seguito, ci sarà una lista di nomi che rispondono al titolo di personaggi più apprezzati nel mondo del 2019.

I personaggi più apprezzati del 2019

Il modo in cui è stata stilata la classifica è molto semplice. Ci siamo rivolti a un numero di persone ponendo la seguente domanda: se dovessi pensare a un personaggio vivente, chi, tra uomini e donne, ammiri di più? I personaggi che hanno ricevuto i maggiori consensi sono entrati a far parte della classifica delle persone più ammirate al mondo del 2019.

Ovviamente, ogni cittadino di ogni Paese esprime opinioni anche legate a quanto accade all’interno dei propri confini nazionali.

Di conseguenza, le classifiche divergono un po’ a seconda della nazione presa in questione. Noi, però, abbiamo tirato la linea e la nostra classifica è riferita ai personaggi di tutto il mondo, cercando di non limitare la cosa a un solo Paese. I parametri di valutazione sono leggermente differenti tra uomini e donne, quindi è conveniente fare due classifiche separate. Non ci resta che vedere quali sono i personaggi più apprezzati di questo 2019.

Gli uomini più apprezzati del 2019

In testa, ormai in maniera salda da parecchi anni, c’è sempre il magnate di Windows: Bill Gates è l’uomo più ammirato al mondo. Probabilmente ciò è dovuto alla sua capacità di mettere su un’azienda di fama planetaria, partendo dal basso e facendo fruttare al massimo i suoi studi.

Con un punteggio altissimo, comanda questa classifica da anni ed è, da sempre, il simbolo dell’imprenditorialità mondiale.

Per questo 2019, a dir la verità, i primi cinque posti sono rimasti invariati. In seconda posizione c’è l’ex presidente degli Stati Uniti d’America: Barack Obama, probabilmente l’unico in classifica a poter tenere testa a Bill Gates. Obama è rimasto nei cuori della gente anche grazie al suo premio nobel per la pace vinto nel 2009. Sorprende il terzo posto: Jackie Chan. L’attore dai tratti orientali si conferma sul podio anche quest’anno, grazie alla sua simpatia e al suo impegno nel sociale.

Nel resto della classifica guadagnano, rispetto allo scorso anno, qualche posizione, i calciatori Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, rispettivamente settimo e nono.

Perde parecchi consensi il capo di stato russo, Vladimir Putin, che comunque rientra nella top ten delle persone più apprezzate al mondo. Dando uno sguardo alla parte bassa della classifica, troviamo Donald Trump al quattordicesimo posto; l’attuale presidente degli Stati Uniti ha scavalcato Papa Francesco che, quest’anno, occupa il posto numero quindici.





La classifica delle donne più apprezzate del 2019

La classifica femminile delle persone più apprezzate dell’anno risulta essere più variegata rispetto a quella maschile, che si limita a personaggi politici, uomini d’affari e sportivi. La testa della classifica è cambiata: lo scorso anno era capeggiata da Angelina Jolie, quest’anno troviamo Michelle Obama. Donna forte e dotata di grande personalità, dimostrata in più occasioni quando Barack Obama era presidente degli Stati Uniti, l’ex first lady americana è la donna più ammirata del 2019.

A seguire abbiamo la nota conduttrice americana dell’omonimo talk show Oprah Winfrey, molto impegnata in attività di promozione culturale. La capolista dello scorso anno mantiene il podio: Angelina Jolie non ha bisogno di molte presentazioni, almeno sul lato artistico; ma è molto apprezzata anche grazie all’importante ruolo umanitario che essa svolge. Al quarto posto troviamo l’inossidabile Regina Elisabetta. Icona assoluta di regalità e dotata di charme inglese, la Regina conferma la posizione dello scorso anno. Tra le new entry, non si può non citare l’attuale first lady americana, nonché icona di stile, Melania Trump che si trova al posto numero diciannove e Peng Liyuan, first lady cinese, che irrompe in classifica giungendo subito al settimo posto.