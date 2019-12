La polemica a distanza tra Amadeus e Claudio Baglioni in merito ai superospiti a Sanremo divide gli italiani nel sondaggio di Notizie.it.

Continuano le polemiche a distanza sui superospiti di Sanremo e sulle visioni opposte di Claudio Baglioni e di Amadeus. Se infatti il conduttore delle precedenti edizioni della kermesse vorrebbe fossero presenti solo ospiti italiani, l’attuale presentatore preferisce invece un ritorno ai fasti del passato, invitando al Festival della canzone star di caratura internazionale che possano proiettare la trasmissione sui palcoscenici mondiali. Sulla questione, Notizie.it ha effettuato un sondaggio nella giornata del 5 dicembre, vediamo qual è la posizione degli italiani in merito.

Superospiti a Sanremo, il sondaggio di Notizie.it



Abbiamo chiesto ai nostri lettori, tramite la pagina Facebook di Notizie.it, di esprimersi sulla questione dei superospiti a Sanremo ponendo la seguente domanda: “Sanremo: Baglioni voleva solo ospiti italiani, Amadeus punta sui super ospiti stranieri. Da che parte state?”.

Alle ore 22 del 5 dicembre, il risultato del sondaggio mostra una netta vittoria dello schieramento favorevole agli ospiti italiani. Su 3.154 voti, infatti, il 58% si schiera dalla parte di Claudio Baglioni, mentre il 42% preferisce la presenza di ospiti stranieri al Festival di Sanremo.





Le parole di Amadeus

Soltanto qualche settimana fa, era stato proprio lo stesso Amadeus a spiegare la sua posizione in merito alla volontà di avere ospiti internazionali al Festival. Il conduttore aveva infatti dichiarato: “Ho sempre pensato che a Sanremo la presenza internazionale sia molto importante, se non fondamentale. Guai se non ci fosse. Non dobbiamo chiuderlo nel mondo solamente italiano, è il festival della canzone italiana ma deve avere un respiro internazionale”.

I piani di Amadeus sembrano però negli ultimi giorni scontrarsi con alcuni ostacoli organizzativi.

È notizia del 5 dicembre infatti che Lady Gaga ha declinato la proposta di esibirsi come superospite durante una delle puntate del Festival. Nel frattempo è invece confermata la presenza dell’italianissimo Tiziano Ferro nella puntata finale, quasi a voler dar ragione all’opinione dell’ex conduttore Claudio Baglioni.