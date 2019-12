Ecco chi è Valentina Autiero, volto noto del parterre femminile di Uomini e Donne Over.

Chi è Valentina Autiero? La dama del trono Over del noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, spera di trovare presto l’uomo dei suoi sogni.

Chi è Valentina Autiero: vita privata

Valentina Autiero nasce ad Anzio (Roma), il 21 dicembre del 1979. Quarantenne e del Sagittario è da sempre appassionata di fitness. A soli 20 anni, dopo aver conseguito il diploma, inizia la sua carriera in uno studio dentistico, in cui lavora per quindici anni.

Schietta, decisa e diretta, la donna ha spesso attirato antipatie dal parterre maschile di Uomini e Donne Over, a causa della sua esuberanza. La Autiero ha dichiarato di aver in realtà imparato ad essere più riflessiva: col tempo la sua personalità si è ammorbidita. Confessa inoltre di desiderare accanto a sé un uomo maturo e premuroso come il padre, che la faccia sentire protetta e la rassicuri. Nel corso della sua vita, la donna non è stata molto fortunata con gli uomini e proprio questo l’ha condotta speranzosa negli studi del dating show di Maria De Filippi. Valentina ha una grande passione per il mare e trascorre moltissimo tempo con i suoi due nipoti, figli di sua sorella.

Che lavoro fa attualmente?

In passato, dopo aver deciso di non proseguire gli studi, la Autiero è diventata assistente alla poltrona in uno studio dentistico.

Oggi è responsabile commerciale in un centro estetico e lavora di notte come barlady, dando sfogo alla sua fantasia in fatto di cocktail. Nel mondo dello spettacolo, Valentina è una delle dame più apprezzate del trono Over di Uomini e Donne.

Valentina Autiero a Uomini e Donne

La donna ha raccontato di aver preso parte ai casting di Uomini e Donne grazie alla mediazione di un suo amico. Lui avrebbe scelto di iscriverla perché preoccupato per la sua situazione sentimentale. Tuttavia inizialmente Valentina non ha voluto partecipare a causa di una frequentazione. Dopo qualche anno però, la redazione ha ricontattato la donna che, a quel punto, è entrata ufficialmente nel programma di Maria De Filippi. Attualmente Valentina Autiero sta conoscendo Erik, il cavaliere che potrebbe rivelarsi essere quello giusto. Non ci resta che vedere come andranno le cose tra loro.