Alena Seredova ha una splendida villa sulle colline torinesi, ma il fidanzato non vive con lei.

Dopo la rottura da Gigi Buffon, Alena Seredova ha dovuto scegliere un nuovo nido in cui andare a vivere con i suoi due figli: la scelta è ricaduta su una deliziosa villetta, ma Alessandro Nasi non vive con lei.

Alena Seredova: la casa

Una villetta sulle colline di Torino è la casa di Alena Seredova, che vi si è trasferita dopo la rottura da Gigi Buffon insieme ai loro due figli, David Lee e Louis Thomas. “Durante il trasloco ci siamo divertiti. Il tempo per passare da una casa all’altra era poco: in tre giorni ho dovuto spostare tutto. Intanto dormivamo un po’ in giro. E poi, alla fine, siamo entrati. E ora qua ci stiamo abituando perché la casa è molto più piccola, prima stavano in mille metri quadrati e passa con un giardino che era un parco.

Ma per carità, qua è tutto giustissimo”, ha rivelato la modella, che spesso condivide con i fan le foto dell’abitazione o immersa nel suo giardino.

Seredova ha rivelato anche che per il momento lei e il suo attuale compagno, Alessandro Nasi, avrebbero deciso di non andare a convivere: “Forse sono un po’ strana, ho sentito il bisogno di farcela da sola, è pazzesco perché al fianco ho un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso. E certi pensieri potrei non averli, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me. Non voglio, come dire, appoggiarmi”, ha dichiarato, scegliendo per il momento di andare a vivere solo con i suoi due bambini.