Un pancino sospetto di Alessia Marcuzzi sta sollevando l'ipotesi di una terza gravidanza: la foto su Instagram che alimenta il gossip

Nel corso della puntata di Mattino 5 di venerdì 6 dicembre 2019, Federica Panicucci e i suoi ospiti in studio hanno sollevato un grosso dubbio. Nello specifico, si sono tutti domandati se la frizzantissima Alessia Marcuzzi, oggi 47enne, sia incinta del suo terzo figlio. Un video pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram della presentatrice avrebbe di fatto alimentato tale rumor. Nel dietro le quinte delle Iene si vede infatti la romana sfoggiare un pancino alquanto sospetto, che farebbe sospettare l’imminente arrivo della cicogna.

Alessia Marcuzzi di nuovo mamma?

Qualche ospite ha tenuto a precisare che a volte sono gli abiti che tendono ad allargare la figura. Nella foto in questione, pertanto, l’inquadratura con l’outfit leopardato potrebbe aver creato tale illusione ottica. Altri ospiti invece, come per esempio Antonella Mosetti, hanno dichiarato come sia al contrario evidente la pancia gonfia, che spicca inesorabilmente sul fisico snella della Marcuzzi.

La nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, sposata da 5 anni con Paolo Calabresi Marconi, è già mamma di Tommaso e di Mia. Il primogenito, oggi maggiorenne, è il frutto dell’amore di Alessia con Simone Inzaghi. La piccola di casa, di 8 anni, è invece nata dalla relazione della donna con l’ex DJ e oggi produttore Francesco Facchinetti.





Nei giorni scorsi, del resto, Alessia Marcuzzi ha tenuto a sottolineare il suo amore per il marito in occasione del loro anniversario di nozze. La conduttrice ha infatti condiviso sui social alcuni contenuti inediti del matrimonio, celebrato appunto nel 2014 nel cuore di Londra.