Antonella Mosetti senza veli è da bollino rosso: sotto l'asciugamano, niente.

Antonella Mosetti ha sedotto i fan dei social con uno scatto davvero bollente: la showgirl si è mostrata ai fan completamente senza veli, e con solo un asciugamano a coprire – a malapena – le sue grazie.

Antonella Mosetti senza veli: la foto

La showgirl si è mostrata ai fan dei social con un sensuale scatto in cui, coperta da un asciugamano striminzito, sfoggia le sue grazie in punta di piedi.

Visualizza questo post su Instagram 🧖🏻‍♀️ . #antonellamosetti Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 3 Dic 2019 alle ore 12:11 PST

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua forma smagliante e per il suo fisco da urlo, ma ovviamente non sono mancate anche le critiche da parte degli haters. In tanti le hanno intimato di fare foto più decorose, ma la showgirl non ha replicato.





Dopo la storia d’amore con Salvatore Gabriel Valerio Antonella Mosetti risulta essere single: i due si erano incontrati per la prima volta grazie a una conoscenza comune molto particolare, ovvero la figlia della showgirl, Asia Nuccetelli.

Da sempre anche la figlia di Antonella è al centro di numerose polemiche per via dei suoi ritocchi di chirurgia plastica. Madre e figlia sono molto unite, e Antonella Mosetti ha sempre preso le difese di sua figlia. “Gelosia. Quando una è seguita, affermata, intelligente e ricopre un ruolo importante nella società, inevitabilmente attira solo quella. Se sei bella e stupida, piaci. Se sei bella e intelligente, dividi. Quelle che l’attaccano sono tendenzialmente tutte obese, insoddisfatte e prive di buon gusto”, aveva detto la showgirl in difesa della giovane.