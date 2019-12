Nel nuovo singolo di Checco Zalone si canta il rapporto tra l'italiano medio e gli immigrati: lo stile ironico ispirato ad Adriano Celentano

Mentre si attende con una certa trepidazione il suo nuovo film Tolo Tolo, Checco Zalone è intanto tornato alla ribalta con un nuovo singolo. Il titolo del brano è Immigrato e in esso il comico pugliese ha voluto rappresentare l’eventuale giornata tipo di un italiano medio alle prese con un immigrato. Il tutto è stato pensato con stile ironico e un evidente riferimento a Celentano. Nella canzone sono dunque presenti tutti i luoghi comuni legati a tale rapporto. Dalla richiesta di soldi per sistemare il carrello della spesa, al distributore di benzina, fino al voler pulire forzatamente i vetri delle automobili ai semafori.

Checco Zalone, tra musica e cinema

Il video di Immigrato è stato girato da Checco Zalone in diverse zone di Roma, tra cui anche il quartiere Bologna. Lì si trova peraltro il caseggiato popolare dove venne improntato il set della pellicola Una giornata particolare di Ettore Scola.

Oltre al cabarettista barese, nella clip fanno la loro comparsa anche Emanuela Fanelli e Maurizio Bousso, che rivestono rispettivamente i ruoli della moglie di Zalone e dell’immigrato.





Tolo Tolo, il nuovo film dell’imitatore pugliese, uscirà invece al cinema il primo gennaio 2020. Il produttore Pietro Valsecchi ha fatto sapere che si tratta del lavoro “della piena maturità artistica” dell’attore. In esso, per la prima volta, Checco si è infatti cimentato anche come regista. Le riprese si sono svolte in Kenya impegnando una troupe di 120 persone per oltre un anno. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno, per vedere se il nome di Zalone richiamerà ancora una volta orde di spettatori nelle sale cinematografiche italiane.