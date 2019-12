Riccardo Sfrondrini, meglio conosciuto come Chicco, ha lavorato per Amici. Oggi è uno degli autori principali di Ballando con le stelle.

Riccardo Sfrondini, meglio conosciuto come Chicco, è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione in veste di autore al programma “Amici di Maria De Filippi”, dal 2001 al 2008. Che fine ha fatto e qual è il motivo per il quale ha lasciato il programma che più l’ha reso noto?

Riccardo Sfrondini, noto come Chicco di Amici

Chicco Sfondrini è stato uno degli autori più importanti di Amici, e spesso appariva anche in trasmissione, soprattutto nella fascia pomeridiana, accanto a Maria e si occupava personalmente dei ragazzi e del loro percorso in puntata. Ha lavorato nel programma dal 2001 al 2008, dopodiché si sono perse le sue tracce e in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto, dopo un successo così alto.

Chicco ha lasciato il programma televisivo Amici senza troppo clamore.

Pare che il motivo fosse il fatto che avesse rimproverato i ragazzi mentre guardavano un altro programma di casa Mediaset, “Uomini e donne”, dicendo loro: “Guardate i tg, informatevi, dovete elevarvi”. In realtà, ciò è accaduto due anni prima di lasciare il programma, quindi in teoria non dovrebbe essere il motivo reale.

Lui stesso, nel corso di un’intervista, dichiarò di considerare la De Filippi geniale e confermò il fatto che continuava ad ammirarla. Dunque, alla domanda su cosa si è buttato dopo Amici, Chicco risponde che negli anni ha lavorato come autore in tanti altri programmi, come “X Factor”, “Ballando con le stelle”, in Rai, “l’Isola dei famosi” con Magnolia, la7 e via dicendo. Dopo aver lasciato le Parodi e “Domenica in” è passato anche a “The Voice”.

Insomma, la sua carriera è proseguita a gonfie vele. Chicco è un professionista della tv che ha lavorato nel tempo anche con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, oltre che con Federica Panicucci.

Cosa fa oggi? Attualmente figura tra gli autori principali di “Ballando con le stelle”. Non solo: c’è chi lo vuole autore della prossima stagione de “La sai l’ultima”, cosa che per adesso ancora non è stata confermata.

Inoltre, Chicco è anche autore anche di alcuni libri pubblicati per Mondadori.

Talento e carattere hanno reso Chicco Sfondrini un autore estremamente versatile.