Daniele Scardina ha spiegato la sua versione su quali sarebbero i rapporti con Diletta Leotta.

Daniele Scardina si è lasciato andare ad alcune confessioni sul suo rapporto con la conduttrice tutte curve Diletta Leotta, e ancora una volta non ha voluto specificare se sono fidanzati oppure no.

Daniele Scardina su Diletta Leotta

“Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”, ha detto Daniele Scardina. Il pugile ancora una volta ha preferito non entrare nei dettagli sulla liaison con la conduttrice, anche se più volte i due sono stati pizzicati a scambiarsi baci infuocati, e sembra chiaro che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.





Lei, ad esempio, andrebbe a vedere i suoi incontri sul ring: “I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto.

La domanda è sempre stata questa: com’è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”, ha spiegato. La conduttrice, che a giugno si era separata dal manager di Sky Matteo Mammì con cui si vociferava aria di nozze, è stata pizzicata spesso in compagnia del pugile dopo la rottura. Anche lei non ha voluto fornire dettagli circa la liaison, e in tanti sono in attesa di sapere se presto i due confermeranno le voci in circolazione. Più volte, durante l’estate 2019, si era vociferato anche che la Leotta avesse trascorso serate mondane a Milano in compagnia di alcuni misteriosi spasimanti. Sarà vero?