Fedez ha rilasciato un’intima intervista dove, oltre ad aver parlato dei suoi rischi con la sclerosi multipla, ha confidato per la prima volta i motivi dietro alla sua lite con J-Ax e Fabio Rovazzi.

Fedez: la lite con J-Ax e Rovazzi

Come un fulmine a ciel sereno Fedez ha messo fine a due delle sue amicizie più importanti: quella con il rapper J-Ax e quella con Fabio Rovazzi. Per la prima volta il marito di Chiara Ferragni ha spiegato i motivi dietro alle presunte discussioni avute con i due personaggi:

“Con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e J-Ax ci eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia, un clima fantastico. Quando è entrato Fabio Rovazzi, è diventato il mio migliore amico.

La canzone “Andiamo a comandare” ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia”, ha confessato.

A detta di Fedez, oltre a problematiche legate al suo carattere “troppo impulsivo”, la separazione dai due colleghi sarebbe avvenuta forse anche per interessi economici:

“Sono partito per cinque mesi a Los Angeles, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. Quando sono partito, un nostro collaboratore, il nostro legale ha aperto una società speculare alla mia, di management e discografia. Non me l’ha detto, l’ha fatto di nascosto in un momento molto fragile. (…) Poi ho intuito che lui voleva diventare il mio manager, mi sono allontanato da lui e lui ha cercato di portarsi a casa la restante parte del gruppo, Fabio e J-Ax.”





A quel punto Rovazzi sarebbe passato alla nuova agenzia e, a detta del rapper, i contatti con lui si sarebbero interrotti bruscamente.

Rovazzi non gli avrebbe fatto neanche gli auguri per la nascita del piccolo Leone: “Quando è nato mio figlio da Fabio non mi è arrivato neanche un messaggio (da Ax sì). Non mi ha scritto quando Leone non ha passato l’esame dell’udito, per 6 mesi non sapevamo se sarebbe diventato sordo.”

La delusione più grande poi sarebbe stata scoprire che anche J-Ax fosse d’accordo con l’ex collaboratore di Fedez, e che in realtà gli avesse nascosto tutto: “Il giorno dopo Alessandro doveva venire per la prima volta a vedere mio figlio. Mi dice: “Io non vengo. Sapevo tutto ed ero d’accordo. L’ho fatto perché so che non saresti mai salito sul palco con me se avessi saputo questa cosa.”