Gemma Galgani senza trucco? La foto lascia i fan sbalorditi perché la Dama è irriconoscibile.

Sui social è spuntata una foto della dama del trono over, Gemma Galgani, senza trucco: i fan sono rimasti stupiti per l’aspetto della dama, ex fidanzata di Giorgio Manetti.

Gemma Galgani senza trucco

In tanti hanno commentato negativamente la foto di Gemma Galgani senza trucco, che per i fan sarebbe quasi “irriconoscibile” rispetto a quella vista nel dating show di Maria De Filippi. Già durante l’estate 2019 la dama era stata oggetto di un’accesa diatriba social per alcune sue foto spuntate su una rivista, e che la ritraevano in bikini sulla spiaggia. In quel caso era stata la stessa Gemma a replicare alle critiche, e in sua difesa erano accorsi moltissimi fan.





La dama è come sempre vittima anche delle furibonde liti con l’opinionista Tina Cipollari, con cui non sarebbe mai corso buon sangue. Al dating show di Maria De Filippi Gemma Galgani è stata protagonista di un’intensa liaison con “il Gabbiano” Giorgio Manetti. La relazione tra i due è naufragata in un nulla di fatto, e lui ha lasciato il trono di Maria De Filippi per sempre. Oggi il Gabbiano ha aperto una propria attività e sembra che si sia legato a un’altra donna. I fan della coppia hanno sempre sperato di vederli di nuovo insieme, ma nel frattempo Gemma ha iniziato a dare una possibilità anche agli altri cavalieri presenti a Uomini e Donne, per il momento – sembra – senza grossi risultati.

A Juan Luis Ciano ad esempio, suo nuovo cavaliere al trono over, la dama avrebbe dato un clamoroso due di picche.