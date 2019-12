A sorpresa Justine Mattera ha deciso di presentare la sua famiglia ai fan dei social.

Justine Mattera, che di solito usa i social per condividere con i fan i suoi scatti provocanti, ha postato per la prima volta una foto della sua famiglia: con lei il marito Fabrizio Cassata, e i due figli, Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009).

Justine Mattera e la famiglia: la foto

Dopo le polemiche da cui è stata investita per via dei suoi scatti osé, Justine Mattera ha presentato per la prima volta la sua famiglia sui social: con lei anche suo marito, Fabrizio Cassata, e i loro due bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 4 Dic 2019 alle ore 1:18 PST

Di solito la showgirl è solita postare sui social i suoi scatti provocanti in biancheria intima, e spesso è stata oggetto di aspre critiche da parte degli haters proprio per questo motivo.





Lei si è sempre difesa, definendo le sue foto come un “prodotto d’arte”: “Questo è sempre stato il mio lavoro.

Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva”. In passato l’ex moglie di Paolo Limiti ha rivelato anche che gli scatti osé le sarebbero valsi qualche discussione con suo marito, il quale sarebbe stato piuttosto geloso della avances da lei ricevute sui social. I due sono sposati dal 2009, e hanno vissuto un breve periodo di crisi prima della nascita della loro seconda figlia Vivienne Rose: oggi risultano essere più affiatati e felici che mai.