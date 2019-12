Max Pezzali avverte l'Inter: "Roma squadra seria, ci sarà da soffrire. Conte ha dato la giusta determinazione".

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Max Pezzali ha parlato di Inter e della prima posizione in classifica conquistata dalla squadra di Antonio Conte dopo queste prime 14 giornate di campionato: “L’Inter ha un’inerzia positiva portata da Conte, alimentata dalla voglia e dal senso di responsabilità, nonostante le difficoltà e senza quella depressione del passato. Sarà difficilissima ma la determinazione c’è”.

Max Pezzali e il suo amore per l’Inter

Natrulmente, con Max Pezzali si è parlato del big match di questa sera al Giuseppe Meazza in San Siro Inter-Roma: “La Roma mi ha impressionato perché ha una forza e una serenità che mancavano da tempo. Di Fonseca mi hanno colpito il metodo e il suo impermeabilizzare la squadra dalle polemiche. Anche la Lazio è davvero strepitosa, è meno una sorpresa ma Inzaghi fa un gran gioco, e Immobile è tra i più forti d’Europa.

Insomma per l’Inter la Roma è temibile: siamo in testa alla classifica ma con la coperta corta. E la Lazio incontra la seconda in classifica (la Juventus), quindi ci dividiamo i compiti“. Sicuramente sarà una giornata molto intensa visto il doppio incrocio di Inter e Juve con le due squadre di Roma, le prime quattro della classe si affrontano nello stesso turno.

Il pareggio della Juventus contro il Sassuolo ha permesso ai nerazzurri di riprendersi la vetta della classifica, ma Lazio e Roma sono a pochi punti di distacco e al termine di questo turno la classifica potrebbe nuovamente cambiare. Si attende un weekend molto intenso, che sarà chiuso dal Milan in trasferta contro il Bologna.