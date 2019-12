Nina Moric ha lanciato una sonora frecciatina a Giulia De Lellis su Instagram: i motivi dello scontro social tra le due Vip

Dopo un breve periodo di assenza, Nina Moric è tornata su Instagram più in forma che mai. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha deciso nello specifico di rispondere ad alcune domande dei fan, non precludendosi neppure qualche frecciatina. Una su tutte è quella che ha evidentemente indirizzato niente meno che a Giulia De Lellis, riferendosi nello specifico alla sua recente prima fatica letteraria, ossia Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Ai fan che le hanno domandato se lei scriverà mai un libro, la modella croata ha dunque replicato con evidente sincerità. “È una moda… gente di 20 anni che scrive libri, dai!”, è stata la risposta della Moric. Come non intravedere dunque nelle sue parole un chiaro riferimento alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne? C’è da dire, a onor del vero, che altre giovanissime hanno recentemente esordito nel mondo dell’editoria.

Parliamo ad esempio della web influencer Ludovica Valli, anche lei nelle librerie con il volume Di troppo cuore. Quel che è certo, ad ogni modo, è che questa non è la prima volta che Nina prende di mira Giulia De Lellis, al momento felicemente fidanzata con Andrea Iannone, a sua volta ex di Belen Rodriguez.

Nina Moric contro De Lellis

Due anni fa, per esempio, Nina Moric aveva criticato le parole dette da Giulia sugli omosessuali. Tali dichiarazioni erano state espresse della web influencer nella Casa del Grande Fratello Vip e portarono a uno scontro piuttosto accesso tra l’esperta di tendenze e Alfonso Signorini. Nell’occasione la Moric dichiarò appunto di aver “letto delle uscite infelici di Giulia De Lellis”, dicendosi nettamente dalla parte del giornalista-opinionista.