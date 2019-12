Noemi Letizia, nota ex “Papi Girl”, torna in tv in un reality di Discovery che racconta la vita di sei donne partenopee super ricche

Conosciuta dai più come la ex “Papi Girl”, ossia la giovanissima che così chiamava Silvio Berlusconi, dalla chiacchieratissima partecipazione dell’ex Premier al 18° compleanno di Noemi Letizia ne è passato di tempo. Tale evento costò del resto a entrambi una vera bufera mediatica, innestata perfettamente nel turbinio di gossip creatosi in quel periodo intorno alla vita personale del leader di Forza Italia.

Per la precisione, sono passati ben 10 anni da quel momento. Oggi dunque cosa fa Noemi Letizia? L’ex ragazzina è diventata una donna a tutti gli effetti. Moglie e mamma, è inoltre un personaggio della Napoli bene, che torna ora a cercare l’attenzione delle telecamere.

Noemi Letizia ritorna in tv

“Ho una dignità che non finisce più”, esordisce Noemi Letizia di fronte alle telecamere di “The Real Housewives”. Nel reality di DPlay è infatti tornata a fare la sua presenza descrivendosi come “uno degli argomenti dei salotti di tutta Italia sulla base del nulla”. Secondo il suo parere, infatti, nessuno conosce la vera Noemi, per questo ha deciso di rimettersi in gioco sul piccolo schermo.

Nonostante tutto quello che le è successo, Noemi sostiene di essere forte, ma di avere anche tante fragilità. L’unico suo rimpianto è un ritocco alle labbra che lei stessa, con il senno di poi, ha giudicato eccessivo.





Noemi Letizia partecipa dunque alla prima edizione di “The Real Housewives di Napoli” insieme ad altre cinque donne. Tutte condividono la medesima estrazione sociale, nonché l’appartenenza esclusiva a determinati circuiti frequentati solo dalla “Napoli bene”. Con lei ci sono pertanto una ricca giornalista, una scrittrice aristocratica, una discendente di commercianti, una psicologa e un’imprenditrice.