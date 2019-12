Chiara Ferragni di nuovo al centro delle polemiche sui social: "Basta mostrarti in reggiseno. Non hai altro da fare?".

Chiara Ferragni si è lasciata andare ad uno scatto molto provocante. L’influencer più famosa d’Italia, infatti, oltre a contare moltissimi fan che la amano e la seguono in tutte le sue avventure social, è spesso al centro delle polemiche di quelle persone fermamente contrarie alla sua popolarità. Spesso la moglie di Fedez è stata criticata per il suo fisico e per le forme femminili poco pronunciate e lei ha deciso così di rispondere, sempre con simpatia, a tutte queste provocazioni.

Chiara Ferragni: la provocazione su Instagram

Partita per una vacanza in montagna con la famiglia e alcuni amici, Chiara Ferragni non ha perso tempo e ha postato uno scatto in cui mostra chiaramente il seno, aumentato di misura grazie ad un reggiseno push up. La didascalia lascia poco spazio ai dubbi e recita: “Dimostrando che ho (quasi) le te..e“.

Immediate però sono scoppiate le polemiche di chi non ha gradito la pubblicazione di tale post e l’ha fortemente criticata. “Bello prendere i soldi così. Povero Leo” ha scritto un utente facendo riferimento al suo ruolo di mamma.

Visualizza questo post su Instagram Proving I (almost) have boobs 😅 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 6 Dic 2019 alle ore 12:18 PST

I fan sono stanchi

Non sono mancati commenti come: “Basta abbiamo capito” o “Ma non hai nient’altro da fare?” in riferimento al fatto che non fosse la prima foto simile pubblicata dall’influencer. Solo qualche ora prima, infatti, durante una Instagram Stories in compagnia di Fedez, entrambi hanno alzato la maglietta. Il rapper ha mostrato i suoi addominali, mentre l’influencer ha ancora una volta messo in mostra il seno e il push up scatenando le ire degli utenti. Non sono mancati, tuttavia, commenti positivi di chi le ha addirittura consigliato di creare una sua linea personale di push up.

Tra le reazioni positive anche quella di Elisabetta Gregoraci, che ha commentato: “Stanno bene le tue così come le hai”.