Costanza Caracciolo a Verissimo: “Io e Vieri aspettiamo una figlia”

La rivelazione di Costanza Caracciolo è arrivata negli studi di Verissimo: l'ex velina ha raccontato di essere incinta.

La puntata di sabato 7 dicembre 2019 di Verissimo è iniziata con l’intervista a Costanza Caracciolo che ha fatto una rivelazione di cui già i fan sospettavano: l’ex velina ha dichiarato di essere incinta.

Costanza Caracciolo a Verissimo: “Sono incinta”

Già nella sua precedente intervista da Silvia Toffanin in compagnia del marito Christian Vieri se ne era parlato. E effettivamente ha confermato che già allora era incinta ma ci teneva a essere sicura prima di annunciarlo. La conduttrice del programma ha chiesto alla donna in che modo ha annunciato al partner la lieta novella e lei ha spiegato di avergli inviato la foto del test di gravidanza. “Lui è stato felice perché volevamo averlo subito per farlo crescere insieme a Stella (l’altra figlia che ora ha 1 anno)“.

Ha spiegato di essere al sesto mese e non ha fatto mistero della volontà di avere già un altro figlio.

La sua famiglia ideale è infatti composta da 5 persone, mentre Vieri vorrebbe fermarsi a due figli. La Toffanin ha poi chiesto se è ancora viva l’intenzione di sposarsi in Chiesa con lui, e la risposta è stata positiva. Ha però ammesso che in questo periodo di tempo ne hanno poco e che vorrebbero aspettare di far crescere i figli in modo che siano loro a portare le fedi.

Silvia ha poi recapitato a Costanza una lettera scritta dalla madre, leggendo la quale l’ex velina si è commossa ed è scoppiata a piangere. “Sono gli ormoni“, ha detto ironicamente. L’intervista si è dunque spostata sul rapporto con i suoi genitori che ha definito colonna portante della sua vita. Essendo giovani, ha spiegato poi di aver sempre parlato di tutto con loro.

L’incontro è poi terminato con la consueta modalità che la padrona di casa usa con le ospiti incinte per far esternare il sesso del nascituro.

Presentatasi con due orsetti, uno con la maglietta rosa e una blu, ha chiesto alla Caracciolo di alzare quello del colore corrispondente. A quel punto la donna ha alzato il rosa, rivelando di aspettare una seconda figlia tra gli applausi del pubblico e della stessa Silvia.