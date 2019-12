Gli ultimi controlli hanno preoccupato l'equipe medica di San Vittore che ha optato per il trasferimento di Fabrizio Corona in una casa di cura.

Fabrizio Corona ha lasciato il carcere di San Vittore ed è stato trasferito in una casa di cura nel monzese. La notizia è trapelata nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre, e a decidere il provvedimento sarebbe stato il giudice di sorveglianza di Milano, il quale ha sottolineato che si tratta di un “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria“. Fabrizio Corona, dunque, dovrà trascorrere i prossimi mesi all’interno dell’istituto di cura nel monzese, luogo dal quale non potrà mai allontanarsi.

Fabrizio Corona in una casa di cura

Alcune indiscrezioni parlano di un peggioramento delle condizioni psichiche di Fabrizio Corona. Dalle relazioni psichiatriche dell’equipe di San Vittore, infatti, sarebbe stato evidenziato un patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi di depressione.

Stando ai medici, tali condizioni non consentivano più all’ex re dei paparazzi di restare in carcere e costringendo dunque a prendere il provvedimento di trasferimento in una struttura adeguata.





In carcere dalla scorsa primavera

Dopo aver beneficiato di misure alternative, Fabrizio Corona è tornato dietro le sbarre la scorsa primavera. Il provvedimento alternativo gli è infatti stato revocato nel marzo 2019 a seguito di una serie di violazioni, tra cui le numerose ospitate in tv. I legali dell’ex paparazzo hanno sempre fatto opposizione a tale decisione parlando di “palese contrasto di giudicato con la sentenza di assoluzione e con una precedente valutazione dello stesso Tribunale“.