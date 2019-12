Single, vita di coppia e lavoro: tutti i dettagli dell'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 dicembre 2019.

Giunge puntuale come ogni sabato l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: l’astrologo ha fatto le sue previsioni per i giorni dal 9 dicembre al 15 dicembre 2019.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 9-15 dicembre

I segni che godranno di maggior fortuna saranno Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, tutti e quattro con cinque stelle su cinque. Dovranno invece affrontare qualche difficoltà coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia.

Ariete

Grandi opportunità lavorative e soluzioni importanti giungeranno nella settimana. Potrebbero arrivare nuove aperture verso orizzonti interessanti. Dal punto di vista amoroso sarà un periodo agitato da gestire: le coppie consolidate saranno ancora più forti e qualcuno penserà ad un figlio e ad una nuova casa.

Toro

Per i single è tempo di fare scelte importanti, con chiarimenti e prese di posizione molto nette.

Dal punto di vista lavorativo questi giorni di dicembre sembrano funzionare meglio dei precedenti, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo lavoro.

Gemelli

Molto interessanti le giornate del fine settimana per il campo amoroso: qualcuno si troverà a perdonare chi in passato gli ha dato qualche problema. Lavorativamente ci si troverà a preparare fin da subito un buon successo targato 2020.

Cancro

Continua il periodo di insofferenza e di crisi, tanto per i single quanto per le coppie data la dissonanza di Venere. Anche nel lavoro la presenza è vaga perché la mente è occupata da troppi pensieri dal carattere affettivo o familiare. Alla fine del mese è però previsto un magnifico risultato.

Leone

Lunedì ci sarà qualcosa che non va nel campo dell’amore, anche se andando avanti nella settimana potrebbero esserci ritorni di coppie di vecchia data.

Periodo ottimo per gli studenti e per chi vuole portare avanti impegni importanti

Vergine

Venere è favorevole in questo periodo e già a partire da inizio settimana le stelle sono buone. Moli problemi in casa troveranno risoluzione per le coppie, anche quelli che riguardano vendite e acquisti. Tuttavia attenzione a mercoledì e giovedì: potrebbero sorgere delle discussoni.

Bilancia

Situazione ambigua per i sentimenti, essendo Venere ancora dissonante. Le storie d’amore che sono arrivate al capolinea dovranno essere gestite con molta attenzione. Anche in campo lavorativo non è tempo di fare salti nel buio: meglio continuare a temporeggiare.

Scorpione

Per i single nessun incontro va sottovalutato, soprattutto per chi gradisce le relazioni occasionali. Per le coppie c’è ancora qualcosa da sistemare dal punto di vista legale.

Venerdì sarà una giornata molto intrigante.

Sagittario

Dopo venerdì la Luna sarà molto favorevole e il rischio di perdere la testa per una persona è davvero reale. Novità importanti anche per i rapporti di coppia, anche per quelle che hanno avuto un periodo di crisi che ora vedranno buone possibilità di recupero.

Capricorno

Venere transita in questo segno, cosa che permette alle storie appena nate di andare avanti. Attenzione ad alcune polemiche che potrebbero sorgere nei prossimi giorni. Nel campo lavorativo, chi ha un’attività indipendente dovrà prendere tutto con cautela.

Acquario

Stelle ottime per i single che, nonostante un lunedì movimentato, potranno recuperare a partire da martedì. Arriveranno incontri interessanti e amicizie importanti. Anche sul lavoro gli astri sono rigeneranti, anche se non mancherà un po’ di stanchezza accumulata e un aumento delle spese.

Pesci

Fase valida per chi è alla ricerca di un partner che alla fine del mese avrà anche di più. Anche le coppie, con Giove e Saturno favorevoli, possono andare avanti ed elaborare. Quelle del fine settimana sono giornate veramente speciali.