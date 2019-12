"Non ce la faccio ad andare avanti": il contrattempo di Vanessa Incontrada in diretta tv su Rai 1.

Vanessa Incontrada è la conduttrice, insieme a Gigi D’Alessio, dello show su Rai 1 “20 anni che siamo italiani”. Nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre, però, è accaduto un piccolo imprevisto che ha coinvolto la conduttrice e ha scatenato un momento molto comico in diretta tv. “Devo fare la pipì, non riesco ad andare avanti” avrebbe detto l’attrice italo-spagnola tra le risate del pubblico che ha ampiamente apprezzato la sua spontaneità davanti alle telecamere.

Vanessa Incontrada: l’imprevisto in diretta

Su Rai 1 è andato in onda “20 anni che siamo italiani” e la conduttrice dello show ha accolto sul palco gli ospiti della serata, Ficarra e Picone. Con loro sul palco il pubblico era certo di andare incontro ad un momento di grande comicità, ma un imprevisto accaduto proprio in diretta ha reso ancora più divertente la gag.

Il duo siciliano ha infatti raccontato un simpatico aneddoto: “Erano circa le 3 di notte, il portiere dell’hotel non trovava la nostra prenotazione. Ci ha detto che aveva due stanze disponibili, ma ce ne poteva dare solo una. Nel caso arrivasse qualcun altro…“. In studio è scoppiata una risata generale che ha coinvolto anche la stessa Incontrada. La conduttrice si è accovacciata a terra a ridere e poi ha rivelato: “Non ce la faccio, mi scappa la pipì. Incrocio le gambe…Gigi, figlio mio vai avanti tu…“.





I commenti sul web

Come era prevedibile, il contrattempo ha scatenato subito il dibattito sul web. Sono moltissime le persone che hanno rivolto apprezzamenti a Vanessa Incontrada per la sua spontaneità sul palco e davanti alle telecamere, ben consapevole di essere in diretta.

Qualcuno ha addirittura avanzato un appello alla Rai: “Magnifica, la vogliamo a Sanremo“.