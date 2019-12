Chiara Ferragni ha commentato l'annuncio di Fedez sulla sclerosi con un messaggio che ha commosso gli utenti del web: ecco le sue parole.

Chiara Ferragni ha commentato l’intervista di Fedez a “La Confessione” nella quale ha annunciato la sclerosi multipla: il suo messaggio è commovente. Il rapper aveva scioccato i suoi fan spiegando di aver svolto degli esami e di essere a rischio sclerosi multipla. Fedez, infatti, ha spiegato che “durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca”. Ma nonostante tutto, il rapper non vuole diffondere allarmismi e specifica: “Sto bene”.





Chiara Ferragni e Fedez, la sclerosi

Nella sua intervista su Nove, Fedez si è liberato di un gran peso (l’annuncio della sclerosi), al punto che Chiara Ferragni ha commentato su Instagram: “La più bella intervista che tu abbia mai fatto, amore mio. Ora sei libero“. Non si tratta soltanto dell’annuncio del rischio di sclerosi multipla, ma anche di alcuni sassolini che il rapper teneva sotto le scarpe.

Fedez, infatti, ha raccontato e chiarito i veri motivi che sono stati alla base della rottura con J-Ax e con Rovazzi.

“Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita” ha raccontato il cantante ai microfoni di La Confessione. “La canzone ‘Andiamo a comandare’ – ha poi aggiunto – ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia”. Poi il chiarimento sulla rottura: “Non so se la separazione è da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti quello che penso nella maniera più brutta possibile. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più“. Niente più segreti per Fedez dopo questa intervista: Chiara accoglie la scelta del marito con approvazione.