Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, Cristiano Malgioglio ha raccontato un simpatico retroscena di una cena trascorsa con Ivana Trump.

Dopo Floriana Secondi e Paola Caruso, l’ultimo ospite della puntata di Domenica Live andata in onda l’8 dicembre è stato Cristiano Malgioglio, che ha raccontato alcuni bizzarri retroscena di una cena con Ivana Trump. Il paroliere e personaggio televisivo ha inoltre ripercorso l’esperienza avuta come opinionista nelle ultime due edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara D’Urso, suggerendo come la cosa potrebbe presto ripetersi per una nuova stagione del programma.

Domenica Live, ospite Cristiano Malgioglio

Nel corso dell’intervista nel salotto di Canale 5, Malgioglio ha parlato dell’insolita cena passata con l’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti Ivana Trump: “Siamo stati con Ivana Trump a cena, pensavo mi costasse troppo, è stata molto carina, poi mi ha chiesto se mi piacesse il fegato ma non capendo ho detto di sì”.

È stato a quel punto, come raccontato da Cristiano, che la donna ha tirato fuori il suo cagnolino dalla borsetta al quale gli ha offerto la carne di fegato.

Una volta visto però che il cane non gradiva l’alimento, la donna ha ben pensato di servire al povero Cristiano la carne originariamente destinata al cane.





Il ritorno come opinionista al Grande Fratello

Dopo aver parlato di Ivana Trump, Barbara D’Urso ha mandato in onda un breve estratto dell’esperienza di Malgioglio come opinionista al Grande Fratello, commentando così il prossimo ritorno del reality show più longevo della televisione italiana: “Torniamo presto io e la Malgi col Grande Fratello!”. Affermazione a cui però Cristiano ha subito ribattuto ironicamente: “Sono stati anni bellissimi ma non mi fa parlare mai!”.