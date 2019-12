A Domenica Live, Paola Caruso racconta la sua verità in merito alla relazione avuta con Moreno Merlo e alla presunta aggressione da lui subita.

Continua la querelle a distanza a Domenica Live tra Paola Caruso e il suo ex compagno Moreno Merlo, accusato di aver registrato le conversazioni private avute con la valletta di Avanti un altro. Nella puntata andata in onda domenica 8 dicembre, la Caruso ha replicato alle dichiarazioni di Merlo rilasciate la scorsa settimana, in cui ha affermato come l’ex Bonas abbia gli abbia chiesto di fingere di stare assieme per poter poi andare ospiti da Barbara D’Urso, nonché di essere stato aggredito dalla donna.

Domenica Live, ospite Paola Caruso

Nel corso dell’intervista, paola Caruso ha decisamente smentito le affermazioni secondo le quali avrebbe aggredito Moreno Merlo, negando anche che vi possano essere referti medici a dimostrarlo come detto invece dall’uomo: “Io ho un referto dell’ospedale, in aula non serve a nulla quello dell’ambulanza. Deve essere refertato, io ho la prova, la dimostrazione.

Lui il giorno dopo era sotto casa mia, non aveva alcun segno in faccia”.

La soubrette racconta poi un particolare episodio che l’avrebbe portata a riflettere circa le reali intenzioni dell’ex compagno. Ai tempi del battesimo del figlio, la Caruso e la madre di Merlo andarono a fare shopping assieme ma al momento di pagare alla casa la futura suocera afferma di essersi dimenticata la carta di credito. Paola Caruso paga quindi anche le spese della signora, senza che quei soldi le venissero mai restituiti: “Arriva il battesimo, noi prendiamo i nostri vestiti da un negozio importanti di Milano. La madre voleva un abito più importante. Non riusciamo ad andare insieme a quel negozio e lei si offende, ma che pensava che andavo a comprare il vestito per lei?“.





L’accusa del finto fidanzamento

Nella puntata precedente, Merlo aveva poi accusato la Caruso di aver chiesto lei un finto fidanzamento con il solo scopo di ottenere qualche ospitata da Barbara D’Urso: “Poi mi ha detto: ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara (D’Urso, ndr), facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati”.

Accuse respinte al mittente dalla donna nella puntata dell’8 dicembre, in cui ha affermato laconicamente: “Lui ha fatto quello che ha fatto, si prenda la responsabilità di quello che ha fatto e ci vediamo in tribunale!”.