Aiello è senza freni: ecco cosa ha detto su Barbara D'Urso a Le Iene.

Il cantante cosentino Aiello, classe 1985, si è lasciato andare a delle confidenze piuttosto piccanti su Barbara D’Urso: a Le Iene ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto andare in studio da Barbara D’Urso, e magari concedersi con lei anche una notte di passione.

Aiello e Barbara D’Urso.

Alla domanda su una sua possibile ospitata nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, Aiello ha risposto che ci andrebbe volentieri e poi, quando gli è stato chiesto se avrebbe trascorso volentieri una notte di passione con la conduttrice, ha risposto senza esitare: “Certo!”





Insomma, sembra che per Barbara D’Urso ci sia uno spasimante in più nel mondo dei vip, e che sia proprio il giovane cantante cosentino. Di recente la conduttrice è balzata alle cronache per la presunta liaison che avrebbe in ballo con l’ex gieffino Filippo Nardi, il quale ha confermato di essere il suo corteggiatore misterioso:

“Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene.

Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”, ha raccontato. La conduttrice per il momento non ha dato conferme o smentite in merito alla voce, anche se sono molte le storie che ritraggono lei e l’ex gieffino durante le vacanze estive a Capalbio. La liaison sarà vera?