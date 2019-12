I fan sono in trepidante attesa di conoscere il nuovo format a cui prenderà parte Alba Parietti.

Si vocifera che finalmente Alba Parietti torni in tv con un nuovo programma: il nome dello show non è ancora noto, ma secondo indiscrezioni verrà trasmesso su Sky.

Alba Parietti: un nuovo programma

Sono in tanti tra i fan a reclamare che Alba Parietti abbia più spazio in tv, e sembra che la loro richiesta possa essere stata accontentata. Secondo indiscrezioni infatti l’opinionista più sagace della tv potrebbe avere un proprio spazio in un nuovo format televisivo presentato da Sky. Ancora nessuna novità per quanto riguarda il titolo o l’argomento dello show, ma sono in tanti tra i fan a sperare di ottenere presto notizie a tal proposito.

Per quanto riguarda la carriera è un momento florido per la Parietti, che con il suo ultimo libro Da qui non se ne va nessuno, avrebbe ottenuto record di vendite.

Sul versante sentimentale invece la showgirl sarebbe single: in passato è stata legata a Franco Oppini e per diverso tempo anche al figlio di Fabrizio De André, Cristiano, ma la storia sarebbe naufragata in un nulla di fatto. Di recente era balzata alle cronache una sua presunta liaison con un fidanzato spagnolo, ma la voce non ha trovato conferme in merito.





“Il sesso per me è ormai solo una noia. Tutto quello che si poteva fare l’abbiamo già fatto, in tutti i modi. Ormai cerco di volare alto, ma più cerco di volare alto, più vogliono riportarmi verso il basso. Gli uomini non hanno voglia di volare alto, mi vedono tutti sempre e solo come un oggetto. Io voglio rimanere un monumento nazionale poco utilizzato, questo è il mio destino”, ha dichiarato in una delle sue ultime interviste.