Dopo una lunga assenza dai social, Asia Argento è recentemente tornata su Instagram con un look totalmente insolito, conquistando i fan

Mentre si fa sempre più fitto il mistero relativo alla sua partecipazione a Pechino Express, Asia Argento è tornata sui social con diverse novità. La più grande è senza dubbio il nuovo look, sfoggiato in una foto pubblicata su Instagram, che ha già fatto incetta di like. Lontana dallo stile dark a cui siamo abituati, l’attrice è dunque apparsa angelica ed eterea, lasciando letteralmente di stucco tutti i suoi follower.

L’ex moglie di Morgan non è del resto nuova a innovazioni e provocazioni. La nota figlia d’arte ama infatti cambiare sovente look, eppure stavolta è riuscita a sorprendere davvero tutti. Lo scatto postato sul suo account ufficiale la ritrae con un taglio molto corto e con un colore biondo platino. Un trucco leggero completa poi questo suo nuovo aspetto, come confermato del resto dalla diretta interessata. “Voglio essere una bionda platino”, ha di fatto precisato Asia, proprio come le dive Marilyn, Jeane, Jayne e Mae.

Asia Argento: la trasformazione

L’esigenza di un taglio molto corto era del resto sorta qualche mese fa, a seguito di un trattamento decolorante che le aveva rovinato i capelli. Questa scelta dovuta si è però rivelata vincente, considerato che oggi Asia Argento sta raccogliendo i commenti entusiasti di fan e seguaci.





L’ennesima trasformazione della regista romana potrebbe forse anche essere collegata al suo nuovo progetto musicale.

Dopo una lunga assenza sui social, infatti, l’ex giudice di X Factor è tornata online con una notizia davvero esplosiva per i suoi ammiratori. Pochi giorni fa ha difatti annunciato l’uscita imminente del suo nuovo LP, un progetto a cui la 44enne stava lavorando da tempo.