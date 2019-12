Scopri come sono diventati gli attori di Fantaghirò oggi.

Come sono oggi gli attori di Fantaghirò? La miniserie televisiva appassionò tutti i telespettatori quando fu trasmessa per la prima volta. L’enorme successo spinse i produttori a realizzare altri cinque seguiti e una serie animata.

Fantaghirò: la serie televisivia

Il pubblico la vide per la prima volta su Canale 5 il 22 e 23 dicembre dell’anno 1991 e presto Fantaghirò diventò popolare. I bambini degli anni Novanta aspettavano le repliche ogni anno nel periodo natalizio tanto che, attorno a questa serie, è nato una sorta di culto.

Diretta da Lamberto Bava, la trama si basa su una fiaba italiana contenuta nella raccolta di fine Ottocento Sessanta novelle popolari montalesi poi ripresa da Italo Calvino in Fiabe italiane con il titolo “Fanta-Ghirò, persona bella”.

In un mondo medievale convivono due regni in lotta tra loro.

La figura della protagonista che dà il nome alla serie è quella di una principessa ribelle, Fantaghirò, che finge di essere un uomo: il conte di Valdoca. La donna intraprende una serie di sfide con il re rivale di suo padre, uomo di cui poi si innamora corrisposta. Tra i personaggi si contano due sorelle affascinanti, un’oca parlante, una Strega Bianca e un mostro che mangia solo donne.

La vicenda si evolve a partire dal rifiuto di Fantaghirò di adeguarsi alle attività tradizionalmente femminili (soprattutto al divieto di leggere, scrivere e imparare a combattere) e dai dilemmi di Romualdo, il re che ha rubato il cuore della principessa. Egli infatti teme di essersi innamorato di un cavaliere, o di avere il dovere di uccidere la donna che ama.

Dopo il primo Fantaghirò ne furono prodotti altri quattro.

Gli ultimi due lasciarono un po’ delusi i fan perché l’attore che interpretava il personaggio di Romualdo si rifiutò di continuare.

Fantaghirò: gli attori ieri e oggi

Com’erano gli attori della celebre serie fantasy “Fantaghirò” e come sono oggi?

Alessandra Martines

Alessandra Martines è l’attrice e ballerina italiana, naturalizzata francese, che ha dato vita alla principessa Fantaghirò. La donna è cugina di secondo grado di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi. Dopo i suoi studi e le esperienze lavorative come ballerina classica, nel 1991, il regista Lamberto Bava, la propone nel ruolo di protagonista della sua serie televisiva. Diventa poi un’apprezzata attrice del cinema francese. Nel dicembre del 2005 riappare sugli schermi italiani con la fiction “Caterina e le sue figlie” nel ruolo di Adele, accanto a Virna Lisi.

Alessandra ha avuto suo figlio a 49 anni dal compagno Cyril Descours.

Mario Adorf

Mario Adorf è un attore tedesco, figlio naturale di padre italiano. Il ruolo che gli conferisce la fama è quello del killer psicopatico nel film “Ordine segreto del III Reich” di Robert Siodmak. Icona del genere poliziesco italiano negli anni ’70, dagli anni Ottanta l’attività di Adorf si è concentrata sulla televisione. Nella serie “Fantaghirò”, ha interpretato il Re padre della protagonista.

Kim Rossi Stuart

Conosciuto dal pubblico per il ruolo di Romualdo nella serie fantasy, Kim Rossi Stuart ha recitato in vari film, tra i quali “Al di là delle nuvole” del regista Michelangelo Antonioni. Nel corso della sua carriera ha vinto un David di Donatello, tre Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e tre Premi Flaiano.

Angela Molina

Ángela Molina è un’attrice spagnola naturalizzata italiana. Studia danza classica e spagnola a Madrid, tanto da diplomarsi come professoressa di balletto classico. Arrivata casualmente al cinema, è diventata famosa a livello internazionale grazie a “Quell’oscuro oggetto del desiderio” , ultimo film di Luis Buñuel. Strega bianca in “Fantaghirò”, nel 2002 inizia la sua attività a teatro. Nel 2010 è apparsa nella serie di Canale 5 “L’onore e il rispetto – Parte seconda” dove ha interpretato il ruolo di donna Rosangela. Inoltre ha recitato nella fiction di Canale 5 “Caterina e le sue figlie 3”

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen è un’attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana. In Italia il produttore Dino De Laurentiis la vuole come protagonista del film “Yado”, accanto ad Arnold Schwarzenegger. Durante la promozione del film a New York, conosce Sylvester Stallone con il quale comincia una relazione sentimentale. Nel 1992 conduce il Festival di Sanremo e recita nel ruolo della Strega Nera in “Fantaghirò 2”. Nel 2007 entra in una clinica di riabilitazione per guarire dalla dipendenza da alcol. È stata sposata 3 volte e ha 4 figli.

Nicholas Rogers

Nicholas Rogers nasce a Sidney si trasferisce a New York a 20 anni per lavorare come modello. Chiamato dal regista italiano Lamberto Bava, interpreta Tarabas in “Fantaghirò 3” e in seguito recita ne “La principessa e il povero” (1997) e in “Caraibi” (1999). Nel marzo 2007 si è sposato con la sua fidanzata Angela e nel novembre dello stesso anno sono diventati genitori del loro primo figlio. Attualmente vive nella sua città natale e ha abbandonato il mondo del cinema per lavorare nella sua società di produzione e commercializzazione di mobili di design per ristoranti.

Fantaghirò è attualmente disponibile su Netflix.