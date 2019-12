Francesco Monte ha deciso di raccontare il suo rapporto d'amore con la modella Isabella De Candia: le rivelazioni dell'ex tronista

Dopo qualche mese di trambusto, soprattutto per via della fine della storia con Giulia Salemi, oggi Francesco Monte sembra essere tornato sereno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 si è di recente raccontato a Uomini e Donne Magazine, rivelando di sentirsi rivitalizzato, anche nella sfera più privata e sentimentale. Messa dunque da parte la relazione con la web influncer italo-persiana, l’ex tronista ha trovato quasi subito l’amore accanto alla modella Isabella De Candia. Francesco ha infatti rivelato di avere molte cose in comune con lei.

Nello specifico, i due piccioncini hanno scoperto delle affinità molto particolari. Secondo Francesco Monte, questo elemento è fondamentale per costruire una relazione con solide radici. Di Isabella si ha qualche foto sui social, ma dal punto di vista caratteriale che donna è? “Una persona molto discreta”, risponde dunque Monte, ribadendo come non le piaccia essere messa al centro dell’attenzione.

Per questo, gli “vieta” di parlare troppo di lei!

Francesco Monte, nuova vita

L’ex protagonista del dating show mariano è stato del resto sovente al centro del gossip in passato. Come non dimenticare il canna-gate dell’Isola dei Famosi, o la rottura in diretta tv con la ex Cecilia Rodriguez? Anche la storia con Giulia Salemi è nata sotto i riflettori, tanto da ricevere molti commenti negativi pure in tal senso.





Oggi tuttavia Francesco Monte sembra essersi in qualche modo riscattato. Dopo la sua approvazione professionale e artistica a Tale e Quale Show, il 31enne tarantino ha imparato ad affrontare le critiche in maniera costruttiva. Forse perché davvero innamorato, tante accuse non lo interessano più.