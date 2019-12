Tanti i titoli in gara per i Golden Globe 2020: ecco quelli che hanno ottenuto più nomination.

I Golden Globe fanno da apripista a quelli che saranno i titoli a finire con tutte le probabilità sul prestigioso palco degli Oscar: per il momento ecco quali sono i film in nomination.

Golden Globe 2020

Alle nomination dei Golden Globe il primo titolo a conquistarsi il podio è Storia di un matrimonio: il film con Scarlett Johansson, nelle sale solo per pochi giorni, è approdato su Netflix. Subito dopo, a contendersi il secondo posto sul podio delle nomination troviamo: The Irishman, C’era una volta… a Hollywood e Joker, tutti e tre a pari merito con 5 nomination ricevute.





Per sapere quali e quanti di questi titoli si aggiudicheranno i Golden Globe bisognerà attendere il 5 gennaio, giorno in cui è fissata la cerimonia di premiazioni.

I Golden Globe vengono spesso considerati “l’anticamera” degli Oscar, ed è probabile che alcuni dei titoli in lizza per la vittoria saranno nominati anche per la prestigiosa statuetta d’oro, che quest’anno volgerà alla sua 92esima edizione.

La cerimonia dei Golden Globes si terrà a Los Angeles, e per la precisione all’Hilton Hotel di Beverly Hills. In tanti sono pronti a scommettere che The Irishman (di Martin Scorsese) e Storia di un matrimonio si contenderanno a pari merito la vittoria: nel cast del primo, oltre a tantissime stelle del mondo del cinema, sono presenti Robert De Niro e Al Pacino. Nel secondo si elogia già a gran voce la coppia composta da Scarlett Johansson e Adam Driver, e per il momento – con 7 nomination – sembra essere il titolo favorito.