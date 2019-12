Come mai Ilary Blasi si è ripresa durante la sua visita nello studio dal podologo? I motivi.

Ilary Blasi si è ripresa durante alcune stories mentre era sul lettino di una sala medica: la showgirl, moglie di Francesco Totti, ha spiegato di che medico si trattasse ma non ha detto i motivi per cui si è recata.

Ilary Blasi dal podolog

Adriano Cotrone è un podologo da cui Ilary Blasi sembra essersi recata per una non meglio specificata visita medica. Che la showgirl abbia qualche problema ai piedi? Ilary si è ripresa sul lettino durante la visita, con lo smalto rosso in bella vista.

Di recente una romantica dedica a lei indirizzata da suo marito Francesco Totti è balzata alle cronache, specie perché l’ex Capitano della Roma le chiedeva tra le righe un altro figlio. “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose.

Mi ha dato tre perle… sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. Io devo tutto a Ilary. È il mio braccio sinistro”, ha detto l’ex calciatore.