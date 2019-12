Laura Torrisi ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni a Bali: le foto del magico compleanno sull’isola indonesiana condivise sui social

Laura Torrisi, ex gieffina nonché ex compagna di Leonardo Pieraccioni, ha deciso di festeggiare un importate evento della sua vita nella magnifica cornice dell’isola di Bali. La nota attrice, nonché mamma di Martina, si è di fatto regalata una vacanza paradisiaca per i suoi primi 40 anni, condividendo sui social gli istanti del viaggio.

Laura Torrisa, vacanza paradisiaca

Dai tempi del Grande Fratello ne è corsa di acqua sotto i ponti, ma Laura è sempre rimasta una persona piuttosto semplice e a tratti persino timida. Raggiunto dunque il famigerato traguardo degli “anta” il 7 dicembre 2019, l’ex concorrente di Amici Celebrities sta passando la sua vacanza da sogno completamente da sola, come sembra dal suo profilo social. Nel dettaglio del reportage fotografico riportato su Instagram, la mora artista appare in gran forma e come sempre bellissima. Muscoli tonici e fisico da urlo, Laura Torrisi a Bali si rilassa godendosi il suo compleanno nel migliore dei modi.





Da poco, come sappiamo, Laura ha concluso la sua esperienza televisiva nella versione di Amici dedicata ai Vip. Adesso altri progetti la attendono, ma intanto lei si è concessa uno stop rigenerante, per rinvigorire corpo e spirito in un luogo incantevole, con un mare cristallino e paesaggi mozzafiato. “In cosa mi trasformerò ora?”, si chiede intanto Laura accompagnando una delle tante foto della vacanza. I follower, nel contempo, la stanno sommergendo di complimenti e like a non finire. Tanti sono gli auguri rivolti alla bella attrice, della quale viene ammirata non solo la bellezza esteriore, ma anche quella interiore.