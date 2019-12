Queen Maria De Filippi è praticamente irriconoscibile senza trucco: la reazione dei fan.

Sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio per una foto che ha postato Raffaella Mennoia e che ritrae Maria De Filippi senza trucco: il post ha ottenuto i likes di moltissimi personaggi famosi.

Maria De Filippi senza trucco

“Potresti volare e invece cammini”, così Raffaella Mennoia ha fatto i suoi auguri speciali a Maria De Filippi in occasione del suo compleanno (il 5 dicembre). Nella foto la conduttrice, moglie di Maurizio Costanzo, è ritratta insieme al suo cane Saki. La cosa che ha colpito di più i fan però è l’aspetto di Queen Mary, ritratta per la prima volta senza un filo di make up.

Anche acqua e sapone Maria De Filippi si riconferma una delle conduttrici più amate, e sono in tanti ad averle fatto i complimenti e gli auguri per il suo compleanno.





Tra i followers che hanno commentato il post della Mennoia anche Alessandra Amoroso, Alessio Campoli e tanti altri, tra conoscenze famose e non.

E chissà se Maria De Filippi avrà visto il post: di recente Alfonso Signorini ha rivelato che la famosa conduttrice avrebbe un proprio profilo social, ma che lo manterrebbe top secret per i più e userebbe un nickname che solo in pochi conoscerebbero. Sarà vero? La conduttrice non ha mai parlato a tal proposito, ma più volte ha usato i profili ufficiali delle sue trasmissioni per pubblicare messaggi importanti.