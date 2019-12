Il figlio di Lele Mora è identico al famoso ex agente dei vip: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Si chiama Mirko ed è il figlio di Lele Mora: ex socio del padre, Mirko è il secondogenito che l’ex agente dei vip ha avuto dalla sua prima moglie, Maria Giovanna Girardi.

Mirko Mora

Mirko Mora è stato socio in affari di suo padre, e come lui ha patteggiato la sentenza al processo che li ha visti protagonisti per 30 mila euro. Figlio dell’ex moglie di Mora, Maria Giovanna Gerardi, Mirko è il fratello più piccolo di Diana, primogenita dell’ex agente dei vip. Sui social sono presenti molte sue foto, e in tanti hanno notato la sua straordinaria somiglianza col padre:

Della sua vita attuale non si sa molto, se non che ha sposato Isabela e che, come suo padre, è stato indagato per evasione fiscale.

Sui social non mancano neanche foto del giorno delle sue nozze con la sua bella moglie:

Lele Mora, che ha confessato nel 2019 di dover affrontare una dura battaglia contro il cancro maligno che lo ha colpito, ha espresso il proprio dispiacere per i suoi figli: “Non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”, ha dichiarato l’ex agente dei vip in una delle sue ultime e drammatiche interviste.