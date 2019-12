Come vive oggi Romina Power, a distanza di oltre 25 anni dalla scomparsa della figlia Ylenia? Le foto della sua abitazione

Anche se ha scelto di apparire poco in tv, Romina Power resta sempre uno dei personaggi più amati di sempre. Il pubblico la segue infatti con grande affetto, sostenendola soprattutto nei momenti più delicati, come quello appena trascorso che l’ha vista domandare aiuto per il ritrovamento della figlia Ylenia. La primogenita nata dal matrimonio con l’ex marito Albano Carrisi è di fatto scomparsa circa 25 anni fa in America. Della cantante nata a Los Angeles si sa quasi ogni cosa, ma sapete come è fatta la sua casa?

Dalle foto postate su Instagram, Romina Power ha arredato l’appartamento in cui vive con grande gusto ed eleganza. Tutto la rappresenta fin nel minimo particolare, con arredi colorati misti a uno stile più classico.

Molto dolce e solare, Romina Power è però anche una mamma tenace, che non si è mai arresa di fronte alla scomparsa della sua amata figlia. Ancora oggi, come detto, l’artista è attiva con tutte le sue forze per cercare di ritrovare Ylenia, con la speranza mai persa di riabbracciarla prima o poi. Di recente, inoltre, l’ex attrice americana si è anche rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto?, per chiedere aiuto e rivolgere un appello.

Romina Power: come vive oggi

In quest’ultimo mese, Romina sta inoltre pubblicando sui social una foto della ragazza ogni giorno, nel caso qualcuno, vedendo il suo profilo, possa riconoscerla. “Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”: queste le toccanti parole della cantante.

Nel corso della trasmissione di Rai Tre è stato anche mandato in onda un possibile identikit di Ylenia Carrisi oggi, all’età di 50 anni. In base alle foto della ragazza, è stato effettuato un invecchiamento degli stessi Romina e Al Bano, per cercare di risalire alla probabile fisionomia della figlia tragicamente scomparsa.