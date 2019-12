Svelato il primo nome ufficiale dei cantanti Big in gara alla 70a edizione del Festival di Sanremo: si tratta di Irama, ex vincitore di Amici

Per sapere i nomi ufficiali dei cantanti Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020 bisognerà attendere ancora qualche settimana. Tuttavia un artista è già stato reso noto, confermato sia dal settimanale Chi di Alfonso Signorini sia da Gabriele Parpiglia. Nella rubrica del programma radiofonico Strada facendo di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, il giornalista ha di fatto affermato che tra i concorrenti del prossimo Sanremo ci sarà un gradito ritorno. Si tratta di un cantante cresciuto artisticamente nella scuola di Amici, anche se prima di tale esperienza aveva già partecipato alla kermesse ligure. Si parla dunque niente meno che di Irama, pronto dunque a far parte del cast di Amadeus.

All’ex fiamma di Giulia De Lellis dovrebbe inoltre aggiungersi Levante, a sua volta ex giudice di X-Factor.

Qualche tempo fa, parlando del suo nuovo album Magmamemoria” la cantante siciliana ma torinese di adozione aveva ammesso che le sarebbe piaciuto molto partecipare a Sanremo. Ecco dunque che ora il suo desiderio potrebbe diventare realtà, evidentemente ora pronta per il festival della canzone italiana.

Irama si confessa

Nel frattempo, qualche tempo fa, ritornando alla ricottura con Giulia De Lellis, Irama aveva svelato di essere rimasto in buoni rapporti con lei, ma di aver capito di essere su binari diversi. Una nuova ragazza, ad ogni modo, sembra aver già fatto breccia nel cuore del bell’artista lombardo. Si tratterebbe di Victoria Stella Doritou, influencer e star di successo su Instagram nonché top model in ascesa. Le novità in campo sentimentale e lavorativo sono dunque molte per l’ex vincitore di Amici.

Irama bisserà il successe del La ragazza con il cuore di latta a Sanremo 2020?