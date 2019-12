Tommaso Zorzi, ex protagonsita di Riccanza, ha deciso di ufficializzare la sua relazione con il fidanzato: ecco di chi si tratta

Tommaso Zorzi, super simpatico e anticonformista protagonista di Riccanza su MTV, ha deciso di annunciare ufficialmente il proprio fidanzamento. L’influencer, noto anche al pubblico per essere stato uno dei protagonisti di Pechino Express, ha dunque postato la prima foto social in compagnia del suo nuovo amore. Ma chi è il fortunato detentore del suo cuore?

Tommaso Zorzi ufficializza l’amore

Accanto a una foto che ritrae i due piccioncini sul divano mentre si baciano sulla bocca, Zorzi ha scritto: “Alla fine, come un gol al 90°, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo genitore 2, sarà lui a trovare te”. Tommaso Zorzi, che oggi ha 24 anni, si è dunque fidanzato con un uomo più grande di lui. Il suo nome è Armando Condemi, ha circa 40 anni, è di Milano e fa il designer. Dal suo profilo Instagram si intuiscono anche le sue passioni, ossia la palestra, la moda e soprattutto i viaggi.





Immediatamente sotto al post in questione sono arrivati una miriade di like, anche da amici Vip del nostro Tommy. Tra i tanti, hanno espresso gioia nel vederlo finalmente felice anche la sua amica Aurora Ramazzotti nonché il modello ed ex gieffino vip Stefano Sala e Le Donatella.

Ai complimenti si sono poi aggiunte Ana Laura Ribas, Nicole Mazzocato e Paola Caruso, che formava con lui la coppia dei Ridanciani a Pechino Express.

Tommaso aveva fatto coming-out parlando della sua precedente relazione con il video maker Marco Ferrero. Ma con Armando Condemi la passione sembra essere davvero alle stelle, come rivelato dal diretto interessato nel post pubblicato su Instagram.